Bei Baseballspielen gibt es mehr Homeruns als früher.

Dafür gibt es mehrere Faktoren, zum Beispiel Änderungen am Spielball und den Nähten darauf - aber auch den Klimawandel. Das schreiben US-Forschende im Fachmagazin "Bulletin of the American Meteorological Society".

Sie erklären, dass durch die höheren Temperaturen die Luft weniger dicht wird, damit wird der Widerstand geringer. Das heißt, die Bälle könnten weiter fliegen.

Für die Studie hat das Team seit 2010 100.000 Spiele der US-Baseballliga untersucht. Dabei wurden mehr als 200.000 genutzte Bälle analysiert sowie das Wetter, die Bedingungen in den Stadien und anderen Faktoren. Sie kamen zu dem Schluss, dass seit 2010 etwa 50 Homeruns pro Jahr auf die Erderwärmung zurückzuführen sind.

Ein Homerun im Baseball bedeutet, dass der Ball über die Spielfeldabgrenzung geschlagen wird. Selbst minimale Unterschiede in der Luft könnten den Unterschied ausmachen, ob ein Ball es darüber schafft oder nicht.

Erhöht sich die Temperatur um 1,8 Grad Celsius, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Homerun um ein Prozent.