Frauen kommen umsonst rein, bei Männern herrscht Gesichtskontrolle - so läuft es bei Türstehern, die entscheiden, wer in einen Club darf und wer nicht.

Doch im spanischen Baskenland ist damit Schluss. Wie die spanische Zeitung El Paí berichtet, verbietet ein neues Gesetz jegliche Form von Diskriminierung im Freizeitbereich. Und das umfasst auch den Gratis- oder geringeren Eintritt für Frauen, eine in vielen Ländern verbreitete Praxis, um mehr Gäste anzulocken. Dazu kommt, dass Türsteher zum Beispiel ausländisch aussehende Personen oder Transsexuelle nicht mehr abweisen dürfen.

Eine weitere Neuerung: Wer am Einlass arbeiten will, muss binnen eines Jahres eine Art Zulassungsschein machen, um zum Beispiel etwas über Jugendschutz oder Erste Hilfe zu lernen. Das neue Gesetz soll im April in Kraft treten.