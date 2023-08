Der ehemalige NBA-Profi, Dirk Nowitzki, ist als erster Deutscher in die US-Basketball-"Hall of Fame" aufgenommen worden.

In einer Rede dankte er seinen Wegbegleitern und seiner Familie. Nowitzki spielte 21 Jahre in der Profiliga der USA und zwar ausschließlich für die Mavericks. 2011 führte er sie zur ersten und noch immer einzigen Meisterschaft. In der ewigen Liste der besten Punktesammler in der NBA-Geschichte rangiert er auf Platz sechs. Gemeinsam mit Nowitzki wurden Trainerlegende Gregg Popovich und die früheren Spieler Pau Gasol aus Spanien und Tony Parker aus Frankreich in die Ruhmeshalle in Springfield aufgenommen.