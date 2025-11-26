Gelatine und Zitrone, diese Zutaten klingen eher nach einer Kochshow als nach Batterieforschung.

Aber Forschende der kanadischen McGill University haben daraus eine biologisch abbaubare Batterie entwickelt, die für weniger Elektroschrott sorgen soll. Inspiriert ist diese Batterie von einem Experiment für Kinder: Zitronenbatterien, die ein kleines Lämpchen leuchten lassen können. Allerdings enthält die neu entwickelte Batterie keine ganzen Zitronen, sondern nur Zitronensäure.

Gelatine sorgt dafür, dass die Batterie dehnbar ist. Die Forschenden hoffen, so herkömmliche Batterien, zum Beispiel in Fitnesstrackern oder tragbaren Sensoren, ersetzen zu können. Beim Leistungstest kam raus, dass ihre Batterie etwas weniger Power hat als eine herkömmliche AA-Batterie.