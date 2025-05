Headbanging - das ist nicht nur was für tanzende Menschen.

In Kalifornien sorgt damit wieder eine Seelöwin für Aufsehen. Sie heißt Ronan und hat schon vor einigen Jahren ihr Können unter Beweis gestellt. Da wippte sie vor Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der University of California in Santa Cruz im Takt von zum Beispiel den Backstreet Boys.

Ronan war damals schon ziemlich im Takt. Jetzt feiert sie ein Comeback im Meeresforschungsinstitut der Uni und zeigt, dass sie sich nochmal verbessert hat. Heute - mit 15 Jahren - trifft sie den Takt noch mal um 50 Prozent besser. Die Forschenden sagen, dass das ihre kognitiven Fähigkeiten unter Beweis stellt - also die Fähigkeiten, sich erinnern und verbessern zu können.

Die Seelöwin war 2013 das erste nicht-menschliche Säugetier, das beim Wippen im Takt beobachtet wurde. Mittlerweile ist sie wohl besser als die meisten Menschen. Sie ist gegen einige Studierende angetreten, und konnte zeigen, dass sie den Takt hochgerechnet wohl genauer trifft als 98 Prozent von 30.000 Menschen.