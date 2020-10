Das haben Forschende aus der Schweiz in einem Experiment festgestellt. Sie sehen das als Beleg dafür, dass Ekelempfinden mit dem Bauchgefühl verbunden ist, das uns oft bei moralischen Entscheidungen leitet.

In dem Versuch sollten sich Testpersonen unter anderem mit dem Zugdilemma auseinandersetzen. In dem Szenario ist es notwendig, eine Person zu töten, um fünf andere Menschen zu retten. Anschließend sollten die Testpersonen an Geruchsproben schnüffeln.

Diejenigen, die sich mit dem moralischen Dilemma auseinandersetzen mussten, bewerteten unangenehme Gerüche als abstoßender als Probanden, die einen neutralen Text gelesen hatten. Das Ganze wurde auch mit einem Schmerzreiz durchgeführt. Dabei hatte die moralische Entscheidung aber keinen Einfluss auf die Stärke des Empfindens.

Damit ist laut den Forschenden geklärt, dass es sich beim Bauchgefühl bei moralischen Dilemmata um Ekel und nicht um Schmerz handelt. Die Frage galt bisher als umstritten.