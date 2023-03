Durch den Klimawandel wird es in vielen Städten immer heißer.

Doch Städte und Gemeinden können die Hitze abmildern. Zum Beispiel, indem sie Bäume als Schattenspender und natürliche Klimaanlagen nutzen. Dabei können Städte jetzt ein kostenloses Angebot des Unternehmens Google nutzen.

Die neuen digitalen Werkzeuge können zum Beispiel helfen, Grünflächen in Großstädten geschickt auszubauen. Am Start ist unter anderem das Programm "Tree Canopy", übersetzt Baumkronendach. Das greift auf Künstliche Intelligenz zurück, um Informationen aus Luftbildern auszuwerten: Damit sollen Städte besser einschätzen können, wo Bäume besonders hilfreich sind.

Start mit 17 Städten

In Deutschland werden erstmal die Bäume in 17 Städten erfasst - unter anderen in Heidelberg, Augsburg, Bremen, Dresden, Freiburg, Hamburg und Hannover. Laut einer Google-Managerin nutzt das Land Berlin "Tree Canopy" bereits.

Außerdem stellt Google Tools zur Verfügung, mit denen Städte abschätzen können, wo es sinnvoll ist, gegen Überhitzung schattenspendende Dächer zu bauen. Und auch Hochwasserwarnungen will das Unternehmen verbessern.