Im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie ist oft die einzige Baumart im Moor. Jetzt hat eine Jury sie zum Baum des Jahres 2023 gewählt. Damit will die gleichnamige Stiftung auch auf den Zustand der Moore in Deutschland aufmerksam machen.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Der Großteil der Moore ist in den vergangenen Jahrhunderten entwässert worden - zum Beispiel, um daraus Felder zu machen. Ausgetrocknete Moore setzen allerdings viele erderwärmende Treibhausegase frei. Darum gibt es mittlerweile viele Initiativen, Moore wiederherzustellen. Vor Kurzem hat die Bundesregierung ein Förderprogramm vorgestellt.

Stamm unterscheidet sich von anderen Birken

Die Moorbirke hat wie andere Birken auch einen weißen Stamm - der wird im Alter allerdings rötlich. Weil viele Moore trocken sind, gibt es in Deutschland kaum richtige Moorbirken-Wälder. Die Bäume wachsen eher einzeln am Rand von Mooren.



Neben dem Baum des Jahres wurde heute auch das Insekt des Jahres 2023 vorgestellt: Diesen Titel trägt eine Schmetterlingsart - das Landkärtchen. Auch dessen Bestände sind in letzter Zeit zurückgangen, weil unter anderem die trockenen, heißen Sommer der Art zu schaffen gemacht haben.