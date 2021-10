Ein Sonnensturm vor über tausend Jahren hat Forschenden verraten, wann die Wikinger in Amerika waren.

Schon lange ist bekannt, dass die Nordeuropäer sich schon hunderte Jahre vor Kolumbus auf dem amerikanischen Kontinent aufhielten. Doch jetzt konnte ein genaues Jahr ermittelt werden. Ein Forschungsteam beschreibt im Fachmagazin Nature seine Analyse von Holzresten. Die wurden im Norden Kanadas entdeckt und es ist zu erkennen, dass sie mit Metallklingen bearbeitet wurden. Wegen des Fundorts und der Spuren ist klar, dass sie von den Wikingern stammen müssen. Denn die amerikanischen Ureinwohner arbeiteten damals nicht mit Metallwerkzeugen.

Eine Untersuchung der Baumringe des Holzes brachte dann Klarheit, in welchem Jahr das Holz geschnitten wurde. Denn in den Baumringen von altem Holz kann man Radiokarbonsignale finden, die von einem bekannten Sonnensturm stammen. Der fand im Jahr 992 statt. Die Spuren befanden sich 29 Baumringe von der Rinde entfernt. Das Holz stammt damit aus dem Jahr 1021. Die Wikinger waren laut der Studie also vor genau 1000 Jahren in Amerika.

Wann sie aber das erstes Mal kamen, und wie oft sie die Überfahrt machten, das ist weiter nicht bekannt.