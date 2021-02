In Dietfurt in Bayern ist ein Höhlenforscher bei einem Tauchgang ums Leben gekommen.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz bargen Rettungskräfte das Opfer am späten Samstagabend. Vier erfahrene Höhlenforscher hatten sich in das System der Mühlbachquellhöhle in der Fränkischen Alb begeben. Etwa 700 Meter vom Einstieg entfernt kam es zu dem Unfall. Die Ursache und was genau passiert ist, ist noch nicht klar. Ein Mitglied kehrte dann an die Oberfläche zurück und alarmierte die Rettungskräfte. Sie konnten dem 57-Jährigen aber nicht mehr helfen.

Die Mühlbachquellhöhle gilt als eines der längsten Höhlensysteme Deutschlands. Sie ist zum Teil mit Wasser gefüllt.

2014: Spektakulärer Rettungseinsatz in Riesendinghöhle

Im Jahr 2014 hatte ein Rettungseinsatz in der Riesending-Schachthöhle bei Berchtesgaden für große Aufmerksamkeit gesorgt. An Pfingsten wurde ein Ehrenamtlicher von einem Steinschlag in der tiefsten Höhle Deutschlands am Kopf getroffen. Er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde in einer elf Tage dauernden Rettungsaktion von mehr als 700 Helfern aus 1000 Metern Tiefe wieder ans Tageslicht gebracht.