Nach Schleswig-Holstein hat auch Bayern Tiertransporte in 17 Staaten außerhalb der EU verboten.

Unter anderem nach Ägypten, Türkei, Iran und Kasachstan. Als Grund gab die Landesregierung in München an, die Tierschutzstandards würden dort nicht sicher eingehalten. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern sagte, Tierschutz ende nicht an der Landesgrenze. Weitere Bundesländer sollten sich den Verboten anschließen.

Tiertransporte in Nicht-EU-Länder waren zuletzt viel kritisiert worden, unter nach Berichten über teils tierquälerische Bedingungen. Die Tiere werden unter anderem ins Ausland gebracht, um sie dort billiger schlachten zu lassen. Das Fleisch kommt dann zurück.