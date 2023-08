Bayrische Wildschweine sind mit radioaktivem Cäsium belastet - teilweise so stark, dass sie den EU-Grenzwert um das 25-fache überschreiten, und nicht gegessen werden dürfen.

Bisher dachte man das liegt an der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl vor fast vierzig Jahren. Das stimmt aber nur teilweise, sagen jetzt Forschende aus Hannover undWien. Sie haben fünfzig bayrische Wildschweine untersucht. Dabei haben sie festgestellt, dass zwei Drittel des radioaktiven Cäsiums nicht aus Tschernobyl stammen, sondern von Atomwaffentests.

In den 1950er Jahren sind Atomwaffen von den USA und der Sowjetunion oberiridisch getestet worden. Das radioaktive Material ist auch in Bayern angekommen. Davon ist heute noch rund ein Viertel übrig. Andere Regionen Deutschlands wurden in der Studie nicht untersucht.

Das Cäsium musste erst einmal in die tieferen Bodenschichten vordringen. Unterirdische Trüffel reichern sich jetzt damit an, sagen die Forschenden. Weil Wildschweine im Winter vor allem Trüffel fressen, sind auch sie stark mit dem Cäsium aus den Atomwaffentests belastet.

