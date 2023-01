In diesem Brunnen aus der Bronzezeit liegt kein Müll - eher vielleicht gute Wünsche.

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist sich ziemlich sicher, einen Wunschbrunnen entdeckt zu haben. Ein Grabungsteam hat ihn in Germering bei München freigelegt und dann die Objekte analysiert, die darin einmal gelandet sind. Die Archäologinnen und Archäologen fanden unter anderem mehr als 70 Tongefäße, dazu Schmuckstücke und Pflanzenrückstände.

Heile und teure Gaben

Durch die hohe Zahl an Gegenständen schließen die Forschenden darauf, dass sie mit Absicht dort hineingeworfen wurden; der gute Zustand der Fundstücke ist ein Hinweis darauf, dass sie wohl in heilem Zustand versenkt wurden. Noch dazu handelt es sich bei den Tongefäßen wohl nicht um Alltagsgegenstände, sondern eher um feineres Geschirr.

Was sich die Menschen vor 3000 Jahren in Germering gewünscht haben, können die Forschenden nicht sagen. Sie vermuten aber, dass die Wünsche vielleicht auf eine gute Ernte zielten. Denn bis zum Wasser musste in dieser Zeit tief gebohrt werden: