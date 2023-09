Russische Influencerinnen und Influencer schlagen Profit aus der Kriegspropaganda.

Sogenannte Z-Blogger posten täglich grausame Videos von Drohnenangriffen oder verbreiten Lügen über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Daneben teilen sie Werbung für Mode oder Kryptowährung. Die britische BBC hat herausgefunden: Weil die Z-Blogger seit Beginn des russischen Überfalls mehrere Millionen Nutzer dazugewonnen haben, ist auch der Werbemarkt auf Telegram lukrativer geworden. Facebook, Instagram und Twitter sind längst in Russland verboten.

Das Rechercheteam der BBC hat sich selbst als Hotelbesitzer ausgegeben, der auf den Kanälen der Z-Blogger Werbung schalten will. So erfuhr das Team, was die Top-Propaganda-Influencer für einen Post verlangen. WarGonzo zum Beispiel hat der BBC zufolge umgerechnet 1800 Euro pro Beitrag verlangt - der durchschnittliche Lohn für einen ganzen Monat beträgt in Russland 640 Euro.

Die Z-Blogger sind meist in die russische Armee eingebettet und posten Bilder von der Front - auch um junge Leute zu motivieren, sich für den Einsatz zu melden.

Oft sind die Fotos und Videos manipuliert und erwecken einen falschen Eindruck von der Lage an der Front.

Russlands Präsident Wladimir Putin weiß den Einfluss der Propaganda-Blogger jedenfalls zu schätzen: Einen der populärsten Z-Blogger hat er in seinen Menschenrechtsrat einberufen.