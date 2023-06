Ein Sonnenuntergang ist ja schon schön - aber gleich zwei auf einmal!

Das geht nur in Doppelsternsystemen. Dort kreisen Planeten nicht nur um eine, sondern um zwei Sonnen. Bis jetzt sind wenige solcher Systeme bekannt und auch nur wenige mit Planeten. Im Fachmagazin Nature Astronomy schreibt jetzt ein Forschungsteam, dass es in so einem Doppelsternsystem einen weiteren Planeten entdeckt hat. Den ersten Planeten in diesem System hatte das Team schon vor drei Jahren identifiziert. Den neuen hat das Team Bebop 1c getauft. Er hat eine wesentlich größere Masse als die Erde, aber ein Jahr ist kürzer: Einmal um die beiden Sonnen dauert 215 Tage.

Bis jetzt sind im All zwölf Doppelsternsysteme bekannt. Solche Sterne tauchen aber manchmal auch in Science-Fiction-Filmen auf - zum Beispiel hat der Wüstenplanet Tatooine aus der Star Wars-Saga zwei Sonnen.