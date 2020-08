Eine großangelegte Studie in Deutschland soll mehr Klarheit in die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen bringen.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und der Verein "Mein Grundeinkommen" starten das Forschungsprojekt in Berlin. Ab nächstem Frühjahr sollen 120 Menschen jeweils drei Jahre lang ein Grundeinkommen in Höhe von 1200 Euro pro Monat bekommen. Wer seinen ersten Wohnsitz in Deutschland hat und mindestens 18 Jahre alt ist, kann sich bewerben. Sobald eine Million Bewerber zusammengekommen sind, beginnt ein Auswahl- und Auslosungsprozess.

Mit dem Projekt soll erforscht werden, wie sich die Zahlung auf den Einzelnen, aber auch auf das gesellschaftliche Zusammenleben auswirkt. Dabei geht es vor allem darum, welchen Einfluss ein bedingungsloses Grundeinkommen auf die Berufstätigkeit der Testpersonen hat. Eine Forschungsgruppe des Max-Planck-Instituts untersucht die psychologischen Aspekte. Also, ob das Grundeinkommen zum Beispiel hilft, Stress zu verringern, und die Zufriedenheit und das gesellschaftliche Engagement zu erhöhen.