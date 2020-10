Weltweit sterben immer mehr Tierarten aus.

Das liegt auch daran, dass ihre natürlichen Lebensräume in landwirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt werden – im Umkehrschluss könnte man das Artensterben aber auch aufhalten, wenn man diese Flächen wieder in ihren Naturzustand bringt.

Laut einem internationalen Team aus 27 Forschenden macht es einen großen Unterschied, wo man Ökosysteme wiederherstellt. Sie haben berechnet, dass man etwa 70 Prozent der bedrohten Tierarten vor dem Aussterben retten könnte, wenn 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen weltweit wieder zu natürlichen Wäldern, Grasland oder Feuchtgebieten werden. Voraussetzung ist aber, dass das in Gebieten passiert, wo besonders viele Arten von der Renaturierung profitieren. So würde der Artenschutz auch besonders kostengünstig.

Auch fürs Klima wäre der Fokus auf bestimmte Gebiete gut: In dem simulierten Szenario könnten mehr als 465 Milliarden Tonnen Kohlendioxid absorbiert werden – das ist laut den Forschenden fast die Hälfte des CO2, das sich in den letzten zwei Jahrhunderten in der Atmosphäre angesammelt hat.

Die Forschenden empfehlen, dass im Artenschutz die internationale Zusammenarbeit ausgeweitet wird. Damit könnte man besser entscheiden, wie jedes Land sinnvoll seinen individuellen Beitrag bei der Wiederherstellung von Ökosystemen leisten kann.

Die Forschenden haben auch berechnet, dass mehr als die Hälfte der weltweiten Ackerflächen renaturiert werden können, ohne dass man sich Sorgen um die weltweite Lebensmittelversorgung machen müsste. Dafür müsste man aber parallel an anderen Orten den Ackerbau intensivieren und effizienter machen, Lebensmittelverschwendung reduzieren und die Menschen müssten weniger tierische Produkte essen.