Wie wär's, wenn zur Abwechslung mal wir den Singvögeln was vorträllern?

Das haben australische Forschende mit Warzenhonigfressern gemacht. Die Vogelart ist akut vom Aussterben bedroht: Es gibt nur noch wenige hundert Tiere. In Australien werden sie deswegen nachgezüchtet und dann ausgewildert. Das Forschungsteam hat untersucht, was sich dabei in der Zuchtstation bewährt hat, um die Überlebenschancen in Freiheit zu erhöhen. Ein Faktor: Lieder von erwachsenen Artgenossen hören! Dazu haben die Forschenden nicht selbst gesungen, sondern Aufnahmen abgespielt.

In der Natur wie in der Zucht gibt es nämlich ein Problem: Es mangelt jungen Warzenhonigfresser-Männchen an Vorbildern, um ihre Lieder zu lernen. Manche gucken sich den Gesang sogar bei anderen Arten ab - und haben dann weniger Erfolg bei den Weibchen. Sie bleiben in der Brutzeit eher allein und tragen weniger zur Rettung der Art bei. Mit dem Gesangstraining läuft das aber besser.