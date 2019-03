Dementsprechend würdevoll wurden die Tiere auch beerdigt. Das zeigt die Entdeckung eines Forschungsteams auf dem riesigen Friedhof einer alten Stadt im Osten des Irans. Da fand ein Affe in einer Art von Grab seine letzte Ruhe, das so ähnlich auch für tote Babys genutzt wurde. Der Hausaffe lag in einem Einzelgrab mit der gleichen Art von Keramik, die in den Gräbern für Menschen auf dem Friedhof gefunden wurde.

Die Forschenden sehen das als Hinweis, dass es sich um ein wertvolles Haustier handelte. Für die damaligen Menschen im Nahen Osten waren Hausaffen Statussymbole. Das beerdigte Tier könnte ein Luxusgeschenk gewesen sein und ist eins der frühesten Beispiele für einen Hausaffen.