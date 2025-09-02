Mehr Schülerinnen und Schülern haben laut einer Umfrage mit Erschöpfung, emotionaler Belastung und Einsamkeit zu tun.

Die Krankenkasse DAK hat wieder ihr Präventionsradar vorgestellt, eine jährliche Befragung, dieses Mal von knapp 27.000 Kindern und Jugendlichen in den Klassen 5 bis 10.

Dabei sagten fast zwei Drittel, sich mindestens einmal oder sogar mehrmals pro Woche erschöpft und müde zu fühlen. In der Vorgängerbefragung waren es noch 10 Prozentpunkte weniger.

Auch Einsamkeit ist weiter ein großes Thema. Inzwischen sagt ein Drittel der befragten Schüler, sich oft allein zu fühlen - oder das Gefühl zu haben, keine Freunde zu haben. Mädchen betrifft das mit 41 Prozent deutlich häufiger als Jungs, mit 25 Prozent. Mehr Befragte als beim letzten Mal berichten auch davon, sich häufiger unglücklich oder niedergeschlagen zu sein. Für die Studienmacher sind das frühe Warnsignale, die auf Überforderung, zu viel Stress oder unerkannte psychische Erkrankungen hinweisen können.

Wozu dass führen kann, belegen neue Zahlen der Weltgesundheitsorganisation, die heute ebenfalls veröffentlicht wurden. Die zeigen: Psychische Störungen sind weltweit stark verbreitet. Laut WHO sind mehr als eine halbe Milliarde Menschen betroffen. Angstzustände oder Depressionen seien demnach in allen Ländern und Gesellschaften weit verbreitet, über verschiedene Einkommens- und Altersgruppen hinweg. Die WHO rief deshalb die Länder weltweit dazu auf, noch mehr dagegen zu tun. Es brauche Investitionen in die psychische Gesundheit und Programme, die Betroffenen helfen.