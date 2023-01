Viele studentische Beschäftigte arbeiten offenbar unter schlechten Bedingungen mit unbezahlten Überstunden und zu wenig Urlaub.

Die Gewerkschaft Verdi und die Bildungsgewerkschaft GEW haben dazu letztes Jahr 11.000 Studierende befragt, die neben dem Studium an einer Hochschule oder in einer Forschungseinrichtung als Hilfskräfte arbeiten. Das Ergebnis: Dass Arbeitnehmerinnen- und -nehmerrechte nicht eingehalten werden, sei der Regelfall. Vier von zehn Befragten sagten, dass sie jeden Monat unbezahlte Überstunden machen. Etwa genauso viele sagten auch, dass sie keine Urlaubstage hätten. Schätzungsweise gibt es bis zu 400.000 studentische Beschäftigte in Deutschland. Die Forschenden sagen, dass sie damit eine tragende Säule des Wissenschaftsbetriebs sind, der ohne sie nicht funktionieren würde.

Verdi findet, dass diese Arbeitsbedingungen an Ausbeutung grenzen. Die Gewerkschaften fordern Tarifverträge, unter anderem zur Regelung von Mindestlaufzeiten für Arbeitsverträge.