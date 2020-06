Aber die Nashorn-Community gibt nicht auf. Ein Zusammenschluss aus italienischen, deutschen und kenianischen Forschenden versucht die Art wiederzubeleben und zwar mit künstlicher Befruchtung. Dafür üben sie an den direkten Verwandten: den Südlichen Breitmaulnashörnern. Jetzt ist es ihnen gelungen, einem solchen Weibchen aus einem deutschen Tierpark Eizellen zu entnehmen und diese zu befruchten. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte der Nashorn-Bulle, der das Weibchen eigentlich befruchten sollte, nicht rechtzeitig in den Tierpark transportiert werden. Das Forschungsteam nutzte diesen Umstand. In einem italienischen Labor wurden die Eizellen dann befruchtet, insgesamt vier Embryonen sind daraus entstanden - der bisher erfolgreichste Versuch. Als nächstes sollen sie einem Nashorn-Weibchen eingesetzt werden.

Wenn die Geburt gelingt, dann können die wertvollen konservierten Spermien der bereits verstorbenen Nördlichen Breitmaulnashörner zum Einsatz kommen.