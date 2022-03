Der Anteil von Frauen in der öffentlichen Verwaltung liegt demnach bei 40 Prozent. Ihr Anteil an der Erwerbsbevölkerung, also allen Erwachsenen im erwerbstätigen Alter, liegt aber höher, nämlich bei 49 Prozent. Menschen mit Migrationshintergrund sind noch deutlicher unterrepräsentiert: Sie machen aktuell zwölf Prozent der Verwaltungsmitarbeitenden aus, ihr Anteil an der Erwerbsbevölkerung liegt aber bei 28 Prozent.

Gezielte Förderung offenbar guter Weg

Allerdings ist der Anteil von Frauen und von Menschen mit Migrationshintergrund in der Verwaltung in den letzten Jahren gestiegen. Die Forschenden haben herausgefunden, dass das an gezielter Förderung durch ein Diversitätsmanagment liegt, das es zumindest für Frauen seit einiger Zeit gibt. Es könnte darum auch ein guter Weg sein, andere unterrepräsentierte Gruppen zu fördern.