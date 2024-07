"Pack' mir das Dokument auf Diskette und ich gucke es mir an."

So einen Satz dürfte man bis vor kurzem noch in Japans Regierungsbehörden gehört haben. Denn da wurde auch im Jahr 2024 häufig noch mit dem alten Datenträger gearbeitet. In mehr als 1.000 Verordnungen war die Verwendung der Diskette geregelt. Seit ein paar Tagen ist Schluss damit. Japans Digitalminister sagt, dass fast alle Verordnungen dazu abgeschafft wurden. Er hatte sich vor drei Jahren das Ziel gesetzt, die Diskette aus den Regierungsbehörden zu kriegen.

Ein Grund für mehr Digitalisierung war die Corona-Pandemie. Da wurde der Regierung offenbar bewusst, dass im Zusammenhang mit Tests und Impfungen immer noch viel mit alter Technik gearbeitet wurde.

Ein weiterer Grund könnte auch sein, dass der japanische Elektronikkonzern Sony 2011 als letzter großer Konzern aufgehört hat, Disketten zu produzieren. Seitdem hatten japanische Behörden auf Lagerbestände gesetzt.

Japans Digitalminister hat sich nach dem Disketten-Aus schon ein neues Ziel gesetzt: Bald soll auch Schluss sein mit Faxgeräten.