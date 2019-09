Laut russischer Forstverwaltung wurden am Sonntag noch die letzten sieben Brandherde auf einer Fläche von 94 Hektar bekämpft. Die Einsatzkräfte hätten dabei Hilfe von zwei Löschflugzeugen bekommen. Neben den Löscharbeiten half vor allem der Regen dabei, dass die Brände zurückgedrängt werden konnten.

Seit dem Sommer hatte es über mehrere Monate in der Taiga Sibiriens gebrannt. Zwischenzeitlich stand nach Berechnungen von Greenpeace eine Fläche so groß wie Griechenland in Flammen. Die Rauchschwaden sorgten in vielen Orten für Probleme, es gab auch große Kritik an der russischen Regierung.

In Sibirien kommt es im Sommer immer wieder zu Bränden. Sie fielen diesmal aber heftiger aus als sonst. Grund dafür waren nach Angaben der Behörden Trockenheit und Hitze.



Auch in anderen Bereichen der Arktis gab es im Sommer starke Waldbrände, etwa in Kanada oder Alaska. Laut der Internationalen Wetterorganisation haben allein die Feuer im Juni 50 Megatonnen CO2 produziert - mehr als in allen Juni-Monaten 2010 bis 2018 zusammen. Dazu kommt, dass der Russ auch den Schnee bedeckt. Dadurch wird das Sonnenlicht nicht mehr reflektiert. Das führt zu einer zusätzlichen Erwärmung