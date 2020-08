Lukaschenko tritt mit Maschinenpistole auf

In Belarus haben wieder zehntausende Menschen gegen Staatschef Alexander Lukaschenko protestiert.

In der Hauptstadt Minsk demonstrierten mindestens 100.000 Menschen. Die Polizei sagte per Lautsprecher durch, dass die Demonstration nicht genehmigt sei. An verschiedenen Stellen bezog das Militär Position. Gestern Abend zeigten Staatsmedien Lukaschenko, der sich in Kampfmontur in einem Hubschrauber zum Präsidentenpalast bringen ließ. Er trug eine schusssicherer Weste und eine Maschinenpistole in der Hand. Lukaschenko hat damit gedroht, bei Unruhen hart durchzugreifen.