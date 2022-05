Viele Menschen hat die Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren ziemlich belastet.

Doch trotz der hohen psychischen Belastung ist die Zahl der Suizide in Deutschland nicht gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team der Universitätsmedizin Leipzig, des Uniklinikums Ulm und der Uni Wien. Für die Studie wurden die Daten von rund elf Millionen Menschen in drei Bundesländern ausgewertet: in Sachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Die Forschenden nutzten Daten von Anfang 2017 bis Ende 2021. So hatten sie einen Zeitraum vor und einen während der Pandemie zum Vergleich.

Aus dem ersten Zeitraum errechneten sie, wie viele Suizide zu erwarten gewesen wären. Dann sahen sie anhand der realen Pandemie-Daten, dass es insgesamt kaum Abweichungen davon gab. Andere Studien haben schon gezeigt, dass die Pandemie zu mehr Depressionen, Angststörungen und Stress geführt hat.

Wer Suizidgedanken hat oder jemanden kennt, bekommt schnelle und anonyme Hilfe bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222.