In Belgien sitzen 55 Richter und Staatsanwälte freiwillig für eineinhalb Tage im Gefängnis.

Sie haben sich Samstagvormittag in ein neu gebautes Gefängnis einsperren lassen. Das Ganze soll so realistisch wie möglich ablaufen: Die Juristen arbeiten in der Küche oder Wäscherei, um 22 Uhr geht das Licht aus und Handys sind verboten. Im Notfall können sie das Experiment aber abbrechen, wenn sie ein Codewort sagen, berichtet der Belgische Rundfunk.

Nach Angaben des belgischen Justizministers Vincent Van Quickenborne soll die Aktion zwei Zwecke erfüllen: Einerseits sollen die Richter und Staatsanwälte ein besseres Gefühl für die Auswirkungen von Gefängnisstrafen bekommen. Andererseits kann sich das Personal auf die tatsächliche Eröffnung Ende des Monats vorbereiten. Das Gefängnis in einem Außenbezirk von Brüssel hat Platz für knapp 1200 Häftlinge.