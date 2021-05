Zumindest wenn es nach dem Team des ersten Bier-Spa's in Belgien geht. Dort sollen die Gäste bald in Jacuzzis sitzen, die mit einer Mischung aus Hopfen, Hefe, Malz und - eben - Bier gefüllt sind. Und zwar für 45 Minuten.

Laut der Website soll dadurch die Haut weicher und das Haar glänzender werden. Die Nachrichtenagentur Reuters hat darüber mit einer Dermatologie-Expertin von der Uni Brüssel gesprochen. Sie sagt: Ein Bier-Bad tut nichts für die Haut. Außerdem sei es, so oder so, nicht gut 45 Minuten in einem Bad zu sitzen, weil es die Barrierefunktion der Haut zerstört.

Bier ist in Belgien sowas wie ein Nationalgetränk. In dem Land werden über 500 verschiedene Sorten gebraut. Ein Bier-Spa gibt es in Belgien bisher noch nicht - die Idee kommt ursprünglich aus Tschechien und auch in Island gibt es ein Bier-Spa.