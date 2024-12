Belgien ist international bekannt für seine Pommes oder auch sein Bier - vielleicht bald auch für seinen Wein.

Denn der Weinbau boomt in dem Land. Nach Zahlen des Wirtschaftsministeriums wurde letztes Jahr in Belgien so viel Wein hergestellt wie noch nie. Außerdem gibt es immer mehr Winzerinnen und Winzer - und der Weinbau hat inzwischen mehr Fläche eingenommen.

Fachleute sagen, dass die Reben in Belgien vom Klimawandel profitieren. Und dass sich Weinregionen in den nächsten Jahrzehnten generell nach Norden ausdehnen werden. Denn weiter südlich, zum Beispiel in Frankreich und Spanien, macht der Klimawandel den Winzern schon jetzt zu schaffen: lange Dürreperioden oder Starkregen mit Hagel sorgen für eine schlechtere Ernte.

Was Schaumwein angeht, läuft es für Belgien jedenfalls schon jetzt ganz gut. Vor ein paar Jahren hat sich ein Wein aus dem Land bei einem internationalen Wettbewerb gegen die Konkurrenz aus Frankreich durchgesetzt.