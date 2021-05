Die Regierung in Belgien hofft weiter auf Festivals in diesem Sommer.

Regierungschef Alexander De Croo sagte, er halte sie möglich und zwar in der zweiten Hälfte des Sommers. Als konkretes Beispiel nannte die belgische Regierung das Tomorrowland. Das Elektro-Festival in der Nähe von Antwerpen ist für Ende August und Anfang September geplant. Allerdings könnten wahrscheinlich nur Menschen mit EU-Impfausweis dorthin - an dem wird gerade noch gearbeitet.

In Deutschland sind auch in diesem Jahr viele große Festivals wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden, zum Beispiel Rock am Ring und das Hurricane-Festival. Unter anderem die Veranstaltenden der Fusion in Mecklenburg-Vorpommern halten aber bisher an ihren Terminen im Juni und Juli fest.