Wenn Dosenbier einen auf Champagner macht, hat es in Europa keine Chance.

Der belgische Zoll hat im Auftrag der französischen Champagnerbranche palettenweise Bier vernichtet - wegen eines Slogans auf den Dosen. Darauf stand: "Champagner der Biere" - für den Hersteller aus den USA ein Werbegag, in der EU allerdings ein Verstoß gegen eine geschützte geografische Ursprungsbezeichnung. Alles, was Champagner heißt, muss aus einem bestimmten Weinbaugebiet in Frankreich stammen.

Die US-Brauerei nutzt den Slogan nach eigenen Angaben schon seit mehr als 100 Jahren, exportiert ihr Bier aber normalerweise nicht nach Europa. Die Dosenpaletten soll ein Kunde aus Deutschland bestellt haben.

Von der Brauerei heißt es, dass sie - Zitat - "die lokalen Beschränkungen" rund um den Begriff Champagner respektiere. In den USA treibt sie ihren Slogan dagegen offenbar auch gern auf die Spitze: Als besondere Aktionen gibt es das Bier auch mal in Flaschen, die nach Champagner aussehen.