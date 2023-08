Tintin und Milou alias Tim und Struppi sind Generationen von Comicfans auf der ganzen Welt ein Begriff.

An ihrem Erfinder, Georges Remi alias Hergé, kommen Besucherinnen und Besucher in seiner Heimat Brüssel nicht vorbei: An mehreren Orten wird an den verstorbenen Comiczeichner erinnert. Jetzt ist eine Büste von Hergé plötzlich verschwunden - statt an einen Diebstahl haben viele aber erstmal an einen politischen Protest gedacht. Denn nicht alle sehen Hergé als belgischen Nationalhelden.

Nach ein paar Tagen Rätselraten hat der Bürgermeister der Gemeinde in Brüssel das Verschwinden der Büste aufgeklärt: Er selbst hat sie entfernen lassen, nachdem der Glaskasten drumherum beschädigt worden war. Das sei aber sicher keine Form von Protest gewesen, sondern es habe sich schlicht um versuchten Diebstahl gehandelt. Aufgeklärt ist der Hintergrund noch nicht. Der Bronzekopf soll trotzdem bald wieder an Ort und Stelle stehen.

Kritiker sagen, dass einige von Hergés Darstellungen heute als klar rassistisch einzustufen sind. Als ein Beispiel wird oft der Band „Tim im Kongo“ von 1930 genannt. Vor rund zehn Jahren hatte ein kongolesischer Student versucht, das Buch verbieten zu lassen - ein Brüsseler Gericht wies die Klage ab.

Die Demokratische Republik Kongo war von 1885 bis 1908 das Privateigentum des belgischen Königs Leopold II. Schätzungsweise 10 Millionen Kongolesen wurden in der Zeit entweder ermordet oder mussten arbeiten, bis sie tot umfallen.

Vor seinem Tod 1983 sagte Hergé, er bedauere die Art und Weise, wie er den Kongo dargestellt habe. Er widersprach aber dem Vorwurf, dass es sich um Rassismus handelt und begründete die Darstellungen mit dem Zeitgeist.