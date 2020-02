Das hat der Gesundheitsausschuss des belgischen Parlaments einstimmig beschlossen. Damit soll zuletzt auch Tabakwerbung in Schaufenstern und auf Aufstellern wegfallen, außerdem als Leuchtreklame. Außerdem darf auf belgischen Straßen auch nicht mehr in Autos geraucht werden, wenn Minderjährige mit im Wagen sitzen.

Auch in Deutschland soll so ein Rauchverbot in Autos kommen, wenn es nach dem Willen des Bundesrates geht. Tabakwerbung im Fernsehen ist hier schon länger verboten, in Kinos teilweise. Schockbilder auf Schachteln ist Pflicht. Als letztes EU-Land überhaupt will Deutschland ab 2022 dann auch Plakatwerbung verbieten - allerdings nur schrittweise: Denn Plakatverbote für Tabakerhitzer soll es erst in drei Jahren geben, für E-Zigaretten in vier.

Hier ein Positionspapier der Regierungsparteien CDU/CSU zu ihrem geplanten Werbeverbot.