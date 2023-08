Die belgische Regierung hat es öffentlichen Einrichtungen verboten, alleinstehende männliche Asylsuchende aufzunehmen.

Die zuständige Staatssekretärin rechtfertigt das Verbot damit, dass erstmal ausreichend Plätze für Familien, Frauen und Kinder gefunden werden müssten. Ihrer Darstellung nach wird in den nächsten Monaten die Nachfrage nach Unterkünften durch Asylsuchende steigen. Dabei sollten Kinder im Winter nicht auf der Straße landen und alleinstehende Männer sich entsprechend selbst versorgen.

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International kritisieren das Unterbringungsverbot für Männer als diskriminierend. Sie sehen darin einen Verstoß gegen internationales Recht.

Belgien steht seit langem in der Kritik, weil es jetzt schon für Tausende Asylsuchende keine Unterkunft gibt. In Brüssel zelten unzählige Hilfesuchende inzwischen in mehreren Reihen auf der Straße vor der Hauptanlaufstelle für Geflüchtete.