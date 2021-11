Die Behörden haben bisher keine Details zu den Umständen genannt. Der Staatsanwalt will erst die Ergebnisse der Autopsie abwarten. Bei der Feier waren fast 300 junge Menschen dabei. Sie wurde von mehreren Hochschulen zusammen im Süden Belgiens ausgerichtet.

Diese "Studententaufen" stehen in Belgien schon länger in der Kritik. Die Neuen an den Hochschulen werden dabei oft gedemütigt.

Weiterer Fall schon vor Gericht

In einem anderen Fall läuft gerade ein Verfahren vor Gericht. Vor drei Jahren war in Belgien ein 20-Jähriger gestorben - er hatte unter anderem Urin und Fischsauce trinken müssen, lag halb nackt in einem Erdloch und wurde mit Eiswasser überschüttet. Angeklagt sind in dem Prozess 18 Kommilitonen aus der Studentenverbindung des Opfers.