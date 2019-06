Und seit neuestem hat die Abtei auch einen eigenen Online-Shop, mit dem sie gegen den Schwarzmarkt vorgehen will. Und das kam so: Die Mönche brauen eines der berühmtesten Trappisten-Biere Belgiens. Manche sagen sogar, die Sorte Westvleteren 12 sei das beste Bier der Welt. Die Mönche haben sich aber als Grenze gesetzt, nur soviel zu brauen, wie sie brauchen, um ihre Kosten zu decken, nach dem Leitsatz: "Wir brauen, um zu leben, wir leben nicht, um zu brauen". Vorgabe war außerdem, nur an Einzelpersonen zu verkaufen, nie an Märkte oder Bars. Dazu musste man anrufen, sein Autokennzeichen durchgeben und vorbeikommen, um maximal zwei Kisten abzuholen. Danach war man zwei Monate gesperrt.

Immer wieder tauchten aber Flaschen Westvleteren zu Wucherpreisen auf dem Markt auf, schließlich verkaufte eine Supermarktkette 7000 Flaschen zum fünffachen Preis. Da hat es den Mönchen gereicht. Ihr neuer Online-Shop soll sicherstellen, dass das nicht nochmal passiert. Nur wer mit Namen angemeldet ist, darf auch kaufen. Und die Software überwacht genau, dass keiner zu oft bestellt. Abholen muss jeder das Bier aber immer noch, in Westbelgien. Verschickt wird nicht.