An den Küsten von Belize in Zentralamerika lebt eine der weltweit größten Manati-Populationen.

Die Tiere werden auch als Rundschwanz-Seekühe bezeichnet und sind stark gefährdet: Sie leiden unter der Verschmutzung der Meere, der Zerstörung von Seegraswiesen und dem Klimawandel. Vor der Küste von Belize ist jetzt eine neue Gefahr hinzugekommen. Weil in den letzten Jahren der Tourismus in der Region zunimmt, gibt es auch immer mehr Zusammenstöße zwischen Manatis und Booten. Das zeigt eine neue Studie von Forschenden aus den USA und Belize. Bei den Kollisionen können sich die Tiere verletzen - in manchen Fällen überleben sie den Zusammenstoß nicht.

Die Studie zeigt, dass sich zwischen 1990 und den frühen 2000er Jahren die Zahl der gestrandeten Manatis mit entsprechenden Verletzungen mehr als vervierfacht hat. Besonders häufig passiert das in Gegenden, wo es viel Verkehr auf dem Meer gibt. Die Forschenden schlagen deshalb Boot-Geschwindigkeitsbegrenzungen vor für Gebiete, in denen besonders viele Manatis leben.