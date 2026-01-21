Auf den Partnerbörsen im Tierreich geht es oft so zu:

Männchen verwenden viel Zeit und Energie, um um Weibchen zu kämpfen. Wenige Alpha-Männchen zeugen dann den Nachwuchs. Bis jetzt dachte man, dass das auch bei Beluga-Walen so ist.

Vor Alaska haben Forschende etwas anderes beobachtet. Sie haben über Jahre das Verhalten einer Gruppe von Beluga-Walen verfolgt, zu der ingesamt 2000 Tiere gehören. Unter anderem haben sie Genmaterial ausgewertet. In den Frontiers in Marine Science schreiben sie: Sowohl Wal-Kühe als auch Bullen hatten über die Jahre viele verschiedene Fortpflanzungspartner.

Die Beluga-Gruppe lebt ziemlich isoliert von anderen Gruppen. Das flexible Fortpflanzungsverhalten sorgt für eine bessere genetische Vielfalt. Das ist wichtig, damit sich Tiere schneller an Veränderungen in der Umwelt anpassen können und Seuchen überstehen.