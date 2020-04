Lady Gaga hat zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation die Veranstaltung "One World: Together At Home" angekündigt. Das Konzert soll weltweit im Fernsehen und in Online-Netzwerken gezeigt werden. Mit dabei sind unter anderem Lizzo, Billie Eilish, Chris Martin und Stevie Wonder.

Die Veranstalter wollen in den nächsten zwölf Tagen - bis zum Konzert - Spenden sammeln - für den Kampf gegen das Coronavirus. Während der Show soll kein Geld gesammelt werden.