In den Konflikt in Venezuela mischen sich jetzt auch Pop-Stars ein.

Sie wollen nächsten Freitag in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta ein Benefizkonzert dafür spielen, dass Hilfslieferungen nach Venezuela kommen. Wie die kolumbianische Zeitung El Tiempo berichtet, organisiert der britische Unternehmer und Milliardär Richard Branson das Konzert. Er sei von Venezuelas Interimspräsident Juan Guaidó darum gebeten worden.

Peter Gabriel und Luis Fonsi sind dabei

Am Tag des Konzertes in einer Woche will die venezolanische Opposition von Kolumbien aus Hilfslieferungen ins Land bringen. Die Regierung von Nicolas Maduro will das aber verhindern und hat den Hilfskorridor abgeriegelt. Dagegen wollen die Musiker demonstrieren. Mit dabei sind dem Bericht zufolge der kolumbianische Sänger Juanes, der Brite Peter Gabriel und Despacito-Sänger Luis Fonsi.