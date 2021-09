Die baltischen Staaten und die Benelux-Länder haben vereinbart, Hochschulabschlüsse in Zukunft automatisch gegenseitig anzuerkennen. Für Absolventinnen und Absolventen entfällt damit die Bürokratie bei der Anerkennung - etwa für einen Job in den teilnehmenden Ländern. Wie das estnische Bildungsministerium mitgeteilt hat, ist die Abmachung einzigartig in Europa und könne als Beispiel dienen.

Sie macht es zum Beispiel Studierenden aus Estland leichter, ein Studium in den Niederlanden aufzunehmen und umgekehrt. Das Gleiche gilt für Leute aus Belgien, Luxemburg, Lettland und Litauen.

Schon vor gut 20 Jahren hatten viele europäische Staaten den Bologna-Prozess gestartet, um Studiengänge und Abschlüsse einheitlicher zu machen. Das wurde aber unterschiedlich umgesetzt.