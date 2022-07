Wie reagieren Schweine auf Musik?

Die Antwort auf diese Frage wird gerade in Belgien erforscht. Dort hatte ein Bauer den Eindruck, dass verschiedene Musikrichtungen bei seinen Schweinen unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Zuerst will er das im Stall bemerkt haben während einer sehr schleppenden Besamung: Da habe sein Sohn angefangen ein Lied zu singen, und die Schweine schienen aufgeregt mit den Schwänzen zu wackeln. Daraufhin hat der Bauer auch anderen Schweinen Musik vorgespielt. Laut Nachrichtenagentur Reuters hat er inzwischen eine Playlist für verschiedene Tagszeiten zusammengestellt - energiegeladene Songs, wenn die Schweine aktiv sein sollen und Schlaflieder am Abend. Der Bauer vermutet, dass fröhliche, tanzbare Songs am besten bei den Tieren ankommen, weil dann ihre Ringelschwänze wackeln und sie sich manchmal sogar bewegen, als ob sie tanzen und herumtollen würden.

Jetzt überprüft ein Forschungsteam diese Behauptungen wissenschaftlich. Sie passen zumindest zu den generell bekannten Effekten von Klängen auf Tiere. Die genauen Ergebnisse der Studie könnten interessant sein für die Fleischindustrie - denn falls bestimmte Musik den Stress bei Schweinen reduziert, könnte das die Fleischqualität verbessern. Ergebnisse werden Ende des Jahres erwartet.

Forschungsgelder dafür kommen von der EU und der Region Flandern.