Um genau 5.58 Uhr war es soweit: Eine europäisch-japanische Raumfahrtsonde flog ganz nah an unserem Nachbarplaneten Venus vorbei - in einer Entfernung von nur 10.000 Kilometern.

Vorbeiflug aus Darmstadt gesteuert

Laut dem europäischen Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt hat das Manöver so gut geklappt wie erhofft. Der Vorbeiflug an der Venus wurde in Darmstadt gesteuert und diente vor allem dem Abbremsen der Sonde auf ihrem Weg zum Merkur. Die Geschwindigkeit ist jetzt um 10 Prozent gedrosselt, beträgt aber immer noch 34 Kilometer pro Sekunde. Damit tritt "BepiColombo" in den nächsten Jahren in die Umlaufbahn von Merkur ein. Bis 2025 soll sie den kleinsten und schnellsten Planeten unseres Sonnensystems sechs Mal umkreist haben.

Neue Fotos und Daten von der Venus

Bei dem Flug jetzt um die Venus herum schoss die Sonde Bilder und sammelte andere Daten. Die Astronominnen und Astronomen interessiert unter anderem, wie die Atmosphäre der Venus beschaffen ist. Sie vermuten dort etwa ein Gas, das es auch auf der Erde gibt - Monophosphan.

Venus und Erde sind fast gleich groß. Die Nachbarplaneten haben sich aber unterschiedlich entwickelt. Die Atmosphäre der Venus ist dichter und besteht fast nur aus Kohlendioxid. Das bewirkt einen starken Treibhauseffekt und Oberflächentemperaturen von rund 470 Grad. Die Existenz von Wasser und damit auch von Leben auf der Venus halten die Fachleute für ausgeschlossen.

Beim nächsten Mal noch näher dran

Auf dem Weg zu Merkur kommt "BepiColombo" nächsten August nochmal an der Venus vorbei, dann in nur 550 Kilometern Entfernung. Danach wird die Sonde insgesamt sechs Mal an Merkur vorbeifliegen. Dort soll sie 2025 das Magnetfeld, die Oberfläche oder auch Sonnenwinde untersuchen.