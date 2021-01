Was passiert, wenn es zwischen zwei verfeindeten Ländern zum Atomkrieg kommt?

Forschende aus den USA haben untersucht, welche Auswirkungen so ein Krieg auf das Klima im Pazifik hätte - zum Beispiel, wenn die USA gegen Russland Krieg führten oder Indien gegen Pakistan. Die Berechnungen zeigen, dass die Explosionen der Bomben so viel Staub und Ruß in die Atmosphäre schleudern würden, dass sich der Himmel verdunkeln würde. Dadurch gäbe es weniger Sonnenlicht und es würde deutlich kälter. Die Folge wären massive Ernteausfälle.

Wie ein Super-El-Niño

Aber auch aus dem Meer könnte der Mensch sich nicht mehr ernähren, schreiben die Forschenden. Denn die sinkenden Temperaturen würden im Pazifikraum eine Art Super-El-Niño auslösen. Einer der Effekte wäre, dass kälteres Wasser aus der Tiefsee nicht mehr nach oben steigt. Damit würden in den oberen Ozean-Schichten Nährstoffe fehlen - es käme zu einem Algen- und Fischsterben. Ein Atomkrieg würde also laut den Forschenden für weit mehr Menschen Folgen haben, als die direkt davon betroffenen.