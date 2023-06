Jeder Mensch hat nur 24 Stunden Zeit pro Tag.

Aber womit verbringen wir diese Zeit? Ein internationales Forschungsteam hat sich das auf globaler Ebene angeschaut. Die Forschenden haben Daten aus der ganzen Welt gesammelt, um eine Art Durchschnittstag der Menschheit zu berechnen. Darin nimmt das Geldverdienen nur verhältnismäßig wenig Zeit ein, nämlich 2,6 Stunden. Das liegt aber auch daran, dass nicht alle Menschen arbeiten. Die meiste Zeit, nämlich neun Stunden am Tag, verbringen Menschen damit, sich um sich selbst und andere zu kümmern. Dazu kommen nochmal neun Stunden Schlaf - mit eingerechnet sind auch Kinder und Jugendliche, die viel schlafen. Die verbleibenden sechs Stunden füllt die Menschheit demnach vor allem mit der Herstellung, Zubereitung und Beschaffung von Essen, dem Saubermachen und Aufräumen und dem Zurücklegen von Wegen. Die Forschenden sagen, dass der größte Unterschied zwischen den Menschen in armen und reichen Ländern beim Anbau und der Zubereitung von Essen liegt. In armen Ländern brauchen Menschen dafür im Schnitt mehr als eine Stunde, in reichen Ländern weniger als fünf Minuten.