In Berg-Karabach im Kaukasus haben armenische Dorfbewohner ihre Häuser angezündet.

Sie wollen nach Berichten der Nachrichtenagentur AFP verhindern, dass ihr Zuhause von Soldaten aus Aserbaidschan genutzt werden kann. Das Dorf Charektar im Bezirk Kalbajar gehört zu den Orten, die an Aserbaidschan übergeben werden müssen. So ist es im Waffenstillstandsabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan festgelegt, das auf Druck Russlands in dieser Woche geschlossen worden war.

Reportern der BBC sagten Dorfbewohner, dass sie alles mitnehmen würden, was sie transportieren könnten. Den Rest würden sie vernichten. Einen anderen Hausbesitzer, der gerade den Fußboden in seinem Wohnzimmer in Brand setzte, zitiert AFP: "Alle werden heute ihr Haus abbrennen." Schon am Freitag hatten in dem Ort Charektar und Umgebung dutzende Häuser in Flammen gestanden.

In Berg-Karabach hatte es wochenlange Kämpfe zwischen aserbaidschanischen und armenischen Truppen gegeben. Die Region hatte sich 1994 nach einem Krieg für unabhängig erklärt. Das wird von kaum einem Land auf der Welt anerkannt. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zu Aserbaidschan. Bewohnt wird die Gegend hauptsächlich von Armeniern. Jetzt sollen mehrere Regionen von Berg-Karabach wieder von Aserbaidschan kontrolliert werden.