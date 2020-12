In den Bergen kommt es immer wieder vor, dass Gestein von Felshängen abbricht.

Sowas verändert Landschaften - und natürlich kann es auch gefährlich sein. Aber wann und wie Felsabbrüche passieren war bisher schwer zu untersuchen. Jetzt haben Forschende des Deutschen GeoForschungs-Zentrums und der TU München dafür eine neue Methode entwickelt. Dazu haben sie ein Netzwerk von sechs Seismometern am Gipfel des Hochvogels aufgebaut - der steht in den Allgäuer Alpen zwischen Deutschland und Österreich. In diesem Gipfel klafft seit Jahren ein Spalt, der sich immer weiter öffnet.

Mit der neuen Überwachungsmethode können die Forschenden nun aufzeichnen, wie der Berg hin und her schwingt. Das passiert bei Wind und Erschütterungen der Erdkruste. Durch die Schwingungen entstehen auch unterschiedliche Tonfrequenzen, je nach Spannung im Gestein. Aus diesen Frequenzen können die Forschenden nun ableiten, ob Risse entstehen und ein möglicher Felsabbruch droht.



Das wollen die Forschenden weiter beobachten, bis der Gipfel zerbricht. Auch entlang des Hangs des Hornvogels haben sie ein Seismik-Netzwerk aufgebaut. Damit wollen sie messen, welche Folgen die Felsaktivität am Gipfel für die Region im österreichischen Hornbachtal weiter unten hat. - Siedlungen sind dort nicht durch abgehende Felsmassen gefährdet. Der Aufstieg zum Gipfel ist aber auf dieser Seite schon länger wegen akuter Steinschlaggefahr gesperrt.