Und trotzdem: Der Schutz lohnt sich. Nach einer neuen Erhebung leben wieder mehr Berggorillas in der Wildnis. Laut WWF sind es mehr als 1060 Tiere in zwei grenzüberschreitenden Schutzgebieten in Uganda, der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda. Letztes Jahr waren es noch knapp über 1000 Berggorillas gewesen. Die Tierschutzorganisation sagt aber auch, dass sich die Bedrohung durch den Menschen nicht geändert hat. Bei ihrer Zählung fanden die Forschungsteams fast hundert Schlingfallen aus Draht. Und auch, wenn es wieder etwas mehr Berggorillas gibt - es sind immer noch wenige und sie leben wild ausschließlich in den zwei Nationalparks. Ein einzelner Krankheitserreger könnte die Tiere laut WWF schon an den Rand des Aussterbens bringen.

In Ruanda geht die Regierung mit harten Strafen gegen Wilderer vor, nicht nur aus Tierliebe, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen: Die Berggorillas ziehen viele Touristen an.