Berggorilla-Männchen sind ganz schön groß, stark und beeindruckend. Das bedeutet laut einer neuen Studie aber nicht, dass sie den Weibchen in ihrer Gruppe überlegen sind.

Ein Biologie-Team hat das Geschlechterverhältnis in vier wilden Berggorilla-Gruppen in Uganda analysiert, mit Daten aus 25 Jahren Forschung. Das ergab: Der Anführer der Gruppe ist zwar immer ein Alpha-Männchen, aber: Auch Weibchen können in der Rangordnung weit über anderen Männchen stehen. Obwohl sie viel kleiner und körperlich schwächer sind als die Männchen, können sie Konfliktsituationen für sich entscheiden. Das bringt den Weibchen besseren Zugang zu Nahrung, freie Partnerwahl und ein Mitspracherecht bei Entscheidungen innerhalb der Gruppe. Die Forschenden vermuten im Fachmagazin Current Biology, dass sich die Rangordnung bei den Berggorillas nicht über Kraft, sondern über soziale Strukturen ergibt. Vielleicht unterstützen Alpha-Männchen die Weibchen dabei, andere Männchen zu dominieren. Oder Nicht-Alpha-Männchen geben in Konkurrenzsituationen mit Weibchen nach, damit sie in der Gruppe bleiben dürfen.

Die Ergebnisse sind laut den Forschenden ein weiterer Beleg dafür, dass wir das Patriarchat nicht von den Menschenaffen geerbt haben - es ist wohl eher ein kulturelles Konstrukt.